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В России депутаты Госдумы засветились с "отпугивателями" коронавируса: в сети смеются

9:06 14 мая 2020
Защита от коронавируса
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В российской Госдуме некоторые депутаты были замечены со странными значками в виде белого креста, которые оказались… «защитой от пандемических вирусов». Кстати, что-то подобное, только зеленого цвета, носил подхвативший COVID-19 пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как пишет «Лентач», депутаты Госдумы пытаются обезопасить себя устройством, защищающим от вируса гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии и других ключевых пандемических вирусов".

В сети во всю иронизируют над «защитой от коронавируса», то и дело поминая шаманизм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Песков вместе с супругой Татьяной Навкой подхватили коронавирусную инфекцию и были госпитализировны. У пресс-секретаря Путина началась двухсторонняя пневмония.

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