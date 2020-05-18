- 14:18 «Якщо є конкретна ціль, важлива для всіх, то навіть малою групою можна зробити багато корисного», — Володін
- 14:16 Возобновление работы общественного транспорта: Зеленский сделал важное заявление
- 14:14 Дорогостоящая аккредитация Стадного может оставить выпускников вузов без дипломов, — СМИ
- 14:14 Медики в Харькове объявили бессрочную забастовку: детали скандала
- 14:05 Заболел настоятель: еще один мужской монастырь в Украине закрыли на карантин
- 14:05 «Ух!»: очаровательная Ястремская подбросила поклонникам новые пикантные фото
- 13:57 Коронавирус не пройдет бесследно: ученые назвали осложнения у переболевших COVID-19
- 13:44 Богомолов превратил Собчак в старуху
- 13:43 «Щедрость» не знает границ: в сети показали, как путинские депутаты помогают медикам во время пандемии
- 13:20 Причастны военные: в Киеве разоблачили схему хищения топлива на 10 млн гривен
- 13:19 Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве: нардепы указали на тревожный момент
- 12:58 Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь забыла о ней
Возобновление работы общественного транспорта: Зеленский сделал важное заявление
Местным властям надо разрешить возобновлять работу общественного транспорта, чтобы люди могли добираться на работу. При этом необходимо соблюдать требования безопасности в связи с существующей угрозой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания.
«Если уже решили открывать транспорт, то надо разрешать местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил Зеленский
Отметим, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Но положение там можно изменить в течение недели, отметил он.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал с 22 мая возобновление в полном объеме работу наземного общественного транспорта в столице. После 25 мая, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в Киеве готовы запустить метро.
Пока что киевлянам приходится добираться на работу с большими трудностями.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.