Возобновление работы общественного транспорта: Зеленский сделал важное заявление

Украина

Местным властям надо разрешить возобновлять работу общественного транспорта, чтобы люди могли добираться на работу. При этом необходимо соблюдать требования безопасности в связи с существующей угрозой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания.

«Если уже решили открывать транспорт, то надо разрешать местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил Зеленский

Отметим, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.



В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Но положение там можно изменить в течение недели, отметил он.



Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал с 22 мая возобновление в полном объеме работу наземного общественного транспорта в столице. После 25 мая, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в Киеве готовы запустить метро.

Пока что киевлянам приходится добираться на работу с большими трудностями.



ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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