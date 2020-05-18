Украина

Смягчение карантина в Киеве: Кличко рассказал, какие ограничения снимут после 22 мая

В Киеве, в рамках послабления карантинных ограничений, с 22 мая разрешат работать крупным магазинам, промышленным рынкам, спортзалам, кроме бассейнов, запустят транспорт. А после 25 мая готовы запустить метро. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Крупные торговые центры в столице откроют на следующем этапе послабления карантина, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию.

Мэр считает, что открывать ТРЦ нужно только после восстановления работы метро.

«Большие торговые центры нужно открывать после восстановления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте, в частности в крупные ТРЦ», — сказал Кличко.

По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе, открытие торговых центров последует за открытием метро до конца мая.

Напомним, с 12 мая в столице возобновили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, стоматполиклиники, музеи и историко-культурные заповедники.

С ограничениями разрешено гулять в парках и скверах. Общественный транспорт пока работает в ограниченном режиме.

На утро 18 мая, в столице подтверждено 2321 случай заболевания коронавирусом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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