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Настоящее издевательство: сеть взорвало фото огромной очереди на маршрутку в Киеве
Несмотря на ослабление карантина, в Киеве наземный общественный транспорт продолжает работать в ограниченном режиме. Люди вынуждены простаивать многокилометровые очереди, чтобы уехать на работу.
Фото с конечной остановки маршрутного такси № 114 на улице Милославской опубликовал «Киев Оперативный», подписав его:"Транспорта нет, но вы держитесь… Милославская (конечная 114)".
В сети возмущаются издевательством над людьми, которым разрешили работать, но не дают возможности нормально добраться до места работы.
Напомним, Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах, открыть отели и возобновить воспитательный процесс в дошкольных учреждениях.
Мэр столицы Виталий Кличко просил правительство разрешить возобновить работу метрополитена, чтобы разгрузить трафик в городе.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...