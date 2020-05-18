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Украина

Настоящее издевательство: сеть взорвало фото огромной очереди на маршрутку в Киеве

11:12 18 мая 2020
очередь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на ослабление карантина, в Киеве наземный общественный транспорт продолжает работать в ограниченном режиме. Люди вынуждены простаивать многокилометровые очереди, чтобы уехать на работу.

Фото с конечной остановки маршрутного такси № 114 на улице Милославской опубликовал «Киев Оперативный», подписав его:"Транспорта нет, но вы держитесь… Милославская (конечная 114)".

В сети возмущаются издевательством над людьми, которым разрешили работать, но не дают возможности нормально добраться до места работы.

Напомним, Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах, открыть отели и возобновить воспитательный процесс в дошкольных учреждениях.

Мэр столицы Виталий Кличко просил правительство разрешить возобновить работу метрополитена, чтобы разгрузить трафик в городе.

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