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Шоу-бизнес

Любительница петь для боевиков Донбасса показала, как бросается котом: сеть кипит (видео)

17:53 18 мая 2020
Анита Цой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Не успела сеть забыть жестокую выходку рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который натравил свою овчарку на лабрадора, как «на сцену вышла» певица Анита Цой. Артистка разозлила сети видео с котом.

Анита на видео подбрасывает в воздух кота, животное падает, а певица счастливо улыбается в камеру. «Кто же знал, что коты не летают!» — подписала она ролик.

Сеть вскипела. «Вас бы так подкинуть и посмотреть на реакцию», «Звезды сходят с ума. Животное очень жаль», «Как можно так издеваться над котиком. И еще радуется! Мозги лечить надо», «Анита, попросите мужа вас так подкинуть. Проверим, умеете ли вы летать. И дружно посмеемся», — пишут комментаторы.

Анита Цой

Анита Цой

Анита Цой

Анита Цой

Анита Цой

Анита Цой

Отметим, что Анита Цой часто выступает в оккупированном Россией Крыму. Она также не раз приезжала с концертом в оккупированные Донецк и Луганск. Самые разрекламированные ее концерты в Донецке и Луганске состоялись в 2017 и 2019 годах.

Анита Цой

Ранее мы сообщали, что в Херсоне полицейские задержали мужчину-живодера.

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