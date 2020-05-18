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Любительница петь для боевиков Донбасса показала, как бросается котом: сеть кипит (видео)
Не успела сеть забыть жестокую выходку рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который натравил свою овчарку на лабрадора, как «на сцену вышла» певица Анита Цой. Артистка разозлила сети видео с котом.
Анита на видео подбрасывает в воздух кота, животное падает, а певица счастливо улыбается в камеру. «Кто же знал, что коты не летают!» — подписала она ролик.
Сеть вскипела. «Вас бы так подкинуть и посмотреть на реакцию», «Звезды сходят с ума. Животное очень жаль», «Как можно так издеваться над котиком. И еще радуется! Мозги лечить надо», «Анита, попросите мужа вас так подкинуть. Проверим, умеете ли вы летать. И дружно посмеемся», — пишут комментаторы.
Отметим, что Анита Цой часто выступает в оккупированном Россией Крыму. Она также не раз приезжала с концертом в оккупированные Донецк и Луганск. Самые разрекламированные ее концерты в Донецке и Луганске состоялись в 2017 и 2019 годах.
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