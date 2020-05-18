Полковника полиции, требовавшего списки евреев на Прикарпатье, уволили

Общество и люди

В МВД отреагировали на попытку полицейского чиновника собрать в Коломые списки и адреса членов еврейской общины. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Александр Дубинский.

Начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка освободили от занимаемой должности приказом от 15 мая.

По словам Александра Дубинского, депутаты обратились к министру МВД Арсену Авакову по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Прилагается ответ Авакова, из которого следует, что в МВД обращался нардеп Игорь Фрис, член фракции партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что в МИД Украины отреагировали на попытки дипломатов из Израиля обвинить украинцев в антисемитизме.

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