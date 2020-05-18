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Украина

В СБУ отреагировали на скандальное интервью Стрелкова Гордону

22:55 18 мая 2020
гордон стрелков
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

СБУ обещает тщательно изучить обстоятельства выхода в свет интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем боевиков «ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным. А следственные органы дали понять, что такие интервью могут быть полезными: в ходе разговора собеседник журналиста может ненароком выдать ценные сведения.

В Офисе генпрокурора обращают внимание, что интервью подозреваемых и обвиняемых лиц — это не уникальное явление, а распространенная в мире практика. «Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями… Не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права: военных преступлений и преступлений против человечности», — заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии BBC News Украина.

По словам Мамедова, интервью Гиркина-Стрелкова может быть полезным для следствия, благодаря информации о поставках для боевиков оружия из России.

Напомним, ранее Гордон записал и опубликовал интервью со скандальной крымской экс-прокуроршей Натальей Поклонской. А представитель украинской прокуратуры подтвердил, что все сказанное Поклонской будет проанализировано следователями и ляжет в основу уголовного производства.

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