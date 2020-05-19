Бросила еще прошлой осенью: Полина Гагарина ушла от мужа после 6 лет брака

Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина, муж которой подтвердил расставание, на самом деле ушла от него еще прошлой осенью. Пара уже несколько месяцев скрывала разрыв. Об этом рассказал известный продюсер, хорошо знающий артистку и ее мужа.

«Осенью у моих артистов была фотосессия в студии Дмитрия Исхакова на ВДХН. Там шикарная студия, расположенная в особняке. И тогда уже (а я там был в ноябре) сотрудники студии сплетничали, что их скоро могут уволить, поскольку Гагарина и Исхаков на грани развода. Мол, финансировала студию Полина, а значит, после развода с мужем, она не захочет вести с ним бизнес-проекты. Может, это просто сплетни, но разговоры такие были», — рассказал продюсер kp.ru.

Говорят, что причиной развода могло стать то, что муж слишком активно вмешивался дела Гагариной, использовал ее имя для своей раскрутки. Якобы Полина давала интервью глянцевым журналам с условием что издание будет использовать только фото ее мужа.

Стоит отметить, что Исхаков уволен из компании Гагариной. Пара прожила в браке 6 лет. У них подрастает дочь Мия. Также Гагарина воспитывает сына от первого брака. Пока Полина не комментирует развод. В феврале она поздравляла мужа с днем рождения в сети. В январе семья вместе отдыхала на Мальдивах и делилась яркими фото.

Напомним, о своем разводе также объявил российский бизнесмен и певец Эмин Агаларов.

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