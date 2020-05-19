- 11:43 Потери будут огромными: в Украине назвали единственный способ остановить агрессию России
- 11:39 Рада разблокировала подписание скандального закона о банках
- 11:30 Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине
- 11:27 «Лечим души и спасаем жизни за копейки»: медики психбольницы в Киеве вышли на протест
- 11:12 Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове
- 11:09 Закрытый на карантин музей искусств посетили пингвины – особенно их впечатлили картины Караваджо
- 10:57 До десяти миллионов: продюсер Лободы раскрыла ее гонорары
- 10:54 Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года работы: названы точная дата и время
- 10:44 В 8 областях Украины за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19 (карта)
- 10:41 В Ивано-Франковске задержали известного хакера под ником Sanix
- 10:29 Бросила еще прошлой осенью: Полина Гагарина ушла от мужа после 6 лет брака
- 10:19 Огромные очереди на маршрутку в Киеве сняли с высоты: в сети бурно обсуждают фото
Бросила еще прошлой осенью: Полина Гагарина ушла от мужа после 6 лет брака
Российская певица Полина Гагарина, муж которой подтвердил расставание, на самом деле ушла от него еще прошлой осенью. Пара уже несколько месяцев скрывала разрыв. Об этом рассказал известный продюсер, хорошо знающий артистку и ее мужа.
«Осенью у моих артистов была фотосессия в студии Дмитрия Исхакова на ВДХН. Там шикарная студия, расположенная в особняке. И тогда уже (а я там был в ноябре) сотрудники студии сплетничали, что их скоро могут уволить, поскольку Гагарина и Исхаков на грани развода. Мол, финансировала студию Полина, а значит, после развода с мужем, она не захочет вести с ним бизнес-проекты. Может, это просто сплетни, но разговоры такие были», — рассказал продюсер kp.ru.
Говорят, что причиной развода могло стать то, что муж слишком активно вмешивался дела Гагариной, использовал ее имя для своей раскрутки. Якобы Полина давала интервью глянцевым журналам с условием что издание будет использовать только фото ее мужа.
Стоит отметить, что Исхаков уволен из компании Гагариной. Пара прожила в браке 6 лет. У них подрастает дочь Мия. Также Гагарина воспитывает сына от первого брака. Пока Полина не комментирует развод. В феврале она поздравляла мужа с днем рождения в сети. В январе семья вместе отдыхала на Мальдивах и делилась яркими фото.
Напомним, о своем разводе также объявил российский бизнесмен и певец Эмин Агаларов.332
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Замужняя няня, которая соблазнила 13-летнего воспитанника и родила от него ребенка, села в тюрьму (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"