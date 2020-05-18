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Шоу-бизнес

Полина Гагарина ушла от мужа после шести лет брака

16:31 18 мая 2020
Полина Гагарина с мужем
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская певица Полина Гагарина ушла от мужа и отца ее младшего ребенка — Дмитрия Исхакова, с которым прожила шесть лет.

Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

О том, что 33-летняя певица бросила мужа-фотографа, уже давно сплетничают в соцсетях, но в СМИ информация об этом появилась впервые.

Исхаков, когда с ним связались журналисты, не стал отрицать расставание с женой, но подчеркнул, что официально развод они с Гагариной еще не начали оформлять.

Интересно, что Исхаков был генеральным директором компании ООО «Полина Гагарина», но недавно его уволили, назначив на эту должность другого человека.

Ранее мы писали, что певица после Нового года оправилась отдыхать с матерью и дочерью, оставив мужа дома.

Кстати, это уже второй неудавшийся брак Полины. Ранее она развелась с отцом старшего сына, прожив с ним три года. Первый муж Гагариной, Петр Кислов, по ее словам, даже не платит алименты на сына.

Ранее мы писали, что азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin) развелся с женой.

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