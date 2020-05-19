Украина

В 8 областях Украины за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19 (карта)

В Украине, где на 19 мая было подтверждено 18 876 случаев заболевания COVID-19, новых заболевших не было в восьми областях.

Речь идет о Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Такие данные опубликованы на интерактивной карте о заболеваемости COVID-19.

Уже второй раз за время эпидемии в стране количество выздоровевших за сутки (356) превысило количество новых подтвержденных случаев заболевания (260).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запускают массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19.

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