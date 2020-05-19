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Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове (фото, видео)
В Харькове на видео попали мужчины, попытавшиеся вскрыть квартиру в одном из многоквартирных домов. Ранее в Киеве на «горячем» задержали банду домушников.
Видео в Телеграм-канале разместил ресурс «Типичное ХТЗ Харьков». Сообщается, что на «дело» пошли трое молодых людей, один из которых остался на улице «на шухере», а двое звонили на домофон в квартиры, в одной из которых им таки открыли двери подъезда.
Один из мужчин заклеил смотровые глазки в квартирах на этаже, а второй попытался проникнуть в одну из квартир, однако ему помешал местный житель. «Вышел сосед с дубинкой и выгнал их из подъезда! Будьте осторожнее и звоните сразу копам хотя сосед с битой — тоже вариант не плохой», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне поймали домушников-гастролеров. Выбрав квартиру, они надевали спецодежду работников одного из интернет-провайдеров и звонили в дверь. Если дома были хозяева или на шум выходили соседи, тоони предлагали интернет-услуги, а если дома никого не оказывалось, то совершали кражу.303
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