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Происшествия

Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове (фото, видео)

11:12 19 мая 2020
Домушники
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове на видео попали мужчины, попытавшиеся вскрыть квартиру в одном из многоквартирных домов. Ранее в Киеве на «горячем» задержали банду домушников.

Видео в Телеграм-канале разместил ресурс «Типичное ХТЗ Харьков». Сообщается, что на «дело» пошли трое молодых людей, один из которых остался на улице «на шухере», а двое звонили на домофон в квартиры, в одной из которых им таки открыли двери подъезда.

Один из мужчин заклеил смотровые глазки в квартирах на этаже, а второй попытался проникнуть в одну из квартир, однако ему помешал местный житель. «Вышел сосед с дубинкой и выгнал их из подъезда! Будьте осторожнее и звоните сразу копам хотя сосед с битой — тоже вариант не плохой», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне поймали домушников-гастролеров. Выбрав квартиру, они надевали спецодежду работников одного из интернет-провайдеров и звонили в дверь. Если дома были хозяева или на шум выходили соседи, тоони предлагали интернет-услуги, а если дома никого не оказывалось, то совершали кражу.

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