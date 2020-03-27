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Шоу-бизнес

Карантин не помеха: Светлана Тарабарова сняла клип, не выходя из дома

12:09 27 марта 2020 47
Светлана Тарабарова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Тарабарова не стала ждать окончания карантина, который продлили до 24 апреля, и сняла клип в разгар пандемии коронавируса, не выходя из дома. Это первый клип в Украине, снятый в условиях карантина.

Видео «Найкрасивіша. NO STRESS» она снимала онлайн на телефон. Танцовщицы балета также снимали себя дома. Помогала Тарабаровой, дистанционно, режиссер Инна Грабар. Команда в режиме онлайн обговаривали образы, локации, макияж и прически, репетировали танцевальные движения. Монтаж видео также будет проходить дистанционно.

«Мы сняли первый клип, не нарушая условий карантина. Видео на песню мы сняли, не выходя из дома. Я и крутейшие dance — girls снимали себя самостоятельно», — рассказала Тарабарова.

Песня уже звучит на радиостанциях, а клип Светлана обещает представить через неделю.

Напомним, на карантине Тарабарова проводит квартирные концерты онлайн.

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