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Дело об убийстве Амины Окуевой: вероятному организатору объявили подозрение
Предполагаемому организатору заказного убийства военнослужащей Амины Окуевой — она погибла в октябре 2017 года, а ее супруг Адам Осмаев был ранен — сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
Как сообщают в Офисе генерального прокурора, подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации.
«С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области, в январе 2020 года исполнители преступления были задержаны», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у предполагаемого главаря киллеров, убивших Амину Окуеву, был оформлен паспорт гражданина Украины, полученный по поддельным справкам.10
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