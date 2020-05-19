Дело об убийстве Амины Окуевой: вероятному организатору объявили подозрение

Украина

Предполагаемому организатору заказного убийства военнослужащей Амины Окуевой — она погибла в октябре 2017 года, а ее супруг Адам Осмаев был ранен — сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации.

«С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области, в январе 2020 года исполнители преступления были задержаны», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у предполагаемого главаря киллеров, убивших Амину Окуеву, был оформлен паспорт гражданина Украины, полученный по поддельным справкам.

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