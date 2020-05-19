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Дожди отступят, но не везде: синоптик рассказала, какой будет погода 20 мая
В среду, 20 марта, атмосферные фронты, которые принесли в Украину осадки, переместятся в центральную часть страны — дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма.
«В западных и центральных областях в среду существенные осадки маловероятны, разве где-то набежит какая-то местная тучка с парой капель. В центральных областях днем будет светить солнце. Ветер — прохладный, с северо-запада, порывистый», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ближайшей ночью — до + 8 + 12 градусов, на юге теплее — до + 10 + 15 градусов. Днем 20 мая в Украине ожидается + 14 + 19 градусов, в южной части и в Закарпатье — до + 17 + 24 градусов.
В Киеве в среду существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем- до +17 градусов.
«Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем все же станет больше „двадцаток“, а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком», — обещает синоптик.
Также Наталья Диденко предупреждает, что 22−23 мая в утренние часы при прояснении возможны небольшие заморозки на севере, западе и в центре Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам Натальи Диденко, температура в Украине повыситься на следующей неделе.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».80
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