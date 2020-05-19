26.45 / 26.69 28.57 / 29.02
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Дожди отступят, но не везде: синоптик рассказала, какой будет погода 20 мая

12:49 19 мая 2020
Дождь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 20 марта, атмосферные фронты, которые принесли в Украину осадки, переместятся в центральную часть страны — дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма.

«В западных и центральных областях в среду существенные осадки маловероятны, разве где-то набежит какая-то местная тучка с парой капель. В центральных областях днем ​​будет светить солнце. Ветер — прохладный, с северо-запада, порывистый», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью — до + 8 + 12 градусов, на юге теплее — до + 10 + 15 градусов. Днем 20 мая ​в Украине ожидается + 14 + 19 градусов, в южной части и в Закарпатье — до + 17 + 24 градусов.

В Киеве в среду существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем- до +17 градусов.

«Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем ​​все же станет больше „двадцаток“, а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком», — обещает синоптик.

Также Наталья Диденко предупреждает, что 22−23 мая в утренние часы при прояснении возможны небольшие заморозки на севере, западе и в центре Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам Натальи Диденко, температура в Украине повыситься на следующей неделе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Супермаркет

Заболели продавцы: в украинском супермаркете зафиксировали вспышку коронавируса

маршрутка

Возобновление работы транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам

Младенец

6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер