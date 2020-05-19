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Общество и люди

«Вирус умер»: нардеп Богуцкая пришла в Раду в маске с дырками (фото)

13:26 19 мая 2020
Елизавета Богуцкая
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 19 мая, народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая появилась в Верховной Раде в вязанной маске и опубликовала фото в своем Facebook.

«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 °C. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!» — написала Богуцкая.

Подписчики отреагировали на фото десятками комментариев. Причем их тональность порой диаметрально противоположная: от «Шикарно смотрится» до «Для чего этот маскарад?». Отмечается также, что резкое понижение температуры — это один из первых признаков коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что народным депутатам предложили приобрести «Сертификат иммунитета к COVID-19».

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