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«Вирус умер»: нардеп Богуцкая пришла в Раду в маске с дырками (фото)
Во вторник, 19 мая, народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая появилась в Верховной Раде в вязанной маске и опубликовала фото в своем Facebook.
«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 °C. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!» — написала Богуцкая.
Подписчики отреагировали на фото десятками комментариев. Причем их тональность порой диаметрально противоположная: от «Шикарно смотрится» до «Для чего этот маскарад?». Отмечается также, что резкое понижение температуры — это один из первых признаков коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что народным депутатам предложили приобрести «Сертификат иммунитета к COVID-19».126
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