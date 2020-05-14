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Нардепам предложили купить сертификаты иммунитета к COVID-19
Народным депутатам предложили приобрести в одной из киевских лабораторий «Сертификат иммунитета к COVID-19». Напомним, среди нардепов и топ-чиновников есть достаточно большая группа лиц, переболевших коронавирусной инфекцией.
В среду, 13 мая, электронное письмо «О тестировании на коронавирус» народным избранникам направил аппарат Верховной Рады. К письму прилагались два документа от «Медицинского диагностического института» и «Лаборатории Др. Рьодгер «, расположенной в Киеве, сообщают «Буквы».
В первом документе сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги (с выездом медсестры для забора мазка) — 2450 гривен.
Во втором речь идет о так называемом «Сертификате иммунитета к COVID-19». Этот сертификат может получить человек, у которого по результатам тестирования были обнаружены антитела к COVID-19 (доказательство того, что человек перенес инфекцию или болеет сейчас).
Рекламируемый «Сертификат иммунитета к COVID-19» якобы подтверждает, что его владелец «больше не рискует заразиться коронавирусом».
Стоимость такого сертификата — 2600 гривен. Изготовление занимает от 3 до 5 рабочих дней.
Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, которые не имеют симптомов коронавируса и которые не контактировали с инфицированным COVID-19, но хотят сделать ПЦР-тест, должны за него заплатить. Обязательному бесплатному тестированию подлежат люди с симптомами коронавирусной болезни, контакные с ними, больные пневмонией, а также медики и работники Нацполиции и Нацгвардии, которые имеют большой риск заражения.
На утро 14 мая, в Украине подтверждены 16 847 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 456 случаев с летальным исходом и 4143 случая выздоровления пациентов.
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