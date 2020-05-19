Украина

Рада сняла с рассмотрения законопроект Зеленского о двойном гражданстве

Народные депутаты Украины на заседании 19 мая сняли с рассмотрения президентский проект закона о двойном гражданстве.

По словам народного депутата Украины Ирины Геращекнко, данный документ нарушает Конституцию и легализирует российские паспорта. Также, по ее словам, снят с рассмотрения и проект закона об уголовной ответственности военного руководства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter