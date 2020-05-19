Интервью со звездой

Люди стали чаще покупать одежду через интернет, но есть существенный минус, — дизайнер Елена Голец

Коронавирусная эпопея внесла и продолжает вносить коррективы во все сферы нашей жизни. Не исключение и мода. Сегодня многие выходящие на улицу облачаются, словно средневековый рыцарь. Доспехи, правда, несколько иные — маска и перчатки. И, конечно, у каждого есть «незримый щит», который позволяет держать дистанцию. Обновки в период карантина носить особо некуда. Наряды в шкафу зачастую напоминают фотографии в альбомах — словно все это из прошлой жизни. Но хочется верить, что все образуется и мы снова сможем наряжаться в красивые вещи. Ведь впереди лучшее время года — лето. О том, как может измениться мода и наше отношение к одежде после пандемии, «ФАКТАМ» рассказала известный дизайнер Елена Голец.

«Онлайн-покупки имеют одну особенность: вы не знаете, как вещь будет на вас сидеть»

— Люди стали чаще покупать одежду через интернет, — говорит Елена Голец. — Но есть существенный минус — довольно высокое количество возвратов. Ведь онлайн-покупки имеют одну особенность: вы не знаете, как вещь будет на вас сидеть. Это зависит, например, от структуры ткани, поэтому необходимы примерки.

— Что же помешает покупателям вернуться в обычные магазины?

— Доходы производителей одежды очень упали, поэтому они будут сокращать расходы и думать о том, как дальше вести бизнес, чтобы избежать потерь, подобных нынешним, при следующем кризисе. Онлайн-продажи — это экономия на аренде помещений для магазинов, сокращение логистической цепочки… Даже недели моды в сентябре могут быть проведены в формате онлайн — прежде всего, из соображений безопасности здоровья гостей. Какое-то время страх будет держать людей в рамках определенного поведения.

— Читала, что в моде может радикально измениться понятие сезонности в производстве коллекций. До пандемии ведь, кроме сезонных коллекций, выпускались межсезонные. Для лета обязательно создавались круизные. Тренды менялись с невероятной скоростью.

— Той гонки, которая была раньше, уже не будет — и это очевидно. Потребление станет более умеренным — люди не будут выбрасывать вещи после первой-второй стирки. Станет популярным гардероб-конструктор, где одну вещь можно надеть в трех вариантах. И это очень круто!

— До ситуации с коронавирусом интернет пестрел советами о том, что нужно решительно расставаться со старыми вещами в шкафу. Сейчас те, чьи доходы существенно сократились, сожалеют о том, что избавились от одежды и обуви, которая сейчас вдруг стала не по карману.

— Это понятно. Когда нет денег и не знаешь, что будет дальше, не станешь «перебирать харчами». Это касается и одежды с обувью.

— Будут ли люди перешивать старые вещи, как это когда-то делали наши бабушки?

— Дело в том, что переделать может оказаться дороже, чем купить новое. Кроме того, сложно предвидеть результат. Нет гарантии, что перешитую вещь захочется носить. Переделывать стоит, если человек сам умеет шить.

«Маски могут стать наказанием для силиконовых губ, на которые потрачены огромные деньги»

— Что же делать с практически новым платьем, если оно уже по какой-то причине не нравится?

— Забудьте о нем на время, а спустя год или два попробуйте скомбинировать его с вещами как-то по-другому. Например, наденьте с платьем в цветочек не лодочки, а мартинсы — и получится новый образ. Кстати, за всю свою жизнь я помню только одну ткань, которая выходила из моды — это кримплен. Правда, она вернулась в виде неопрена, а он, думаю, не потеряет своей актуальности никогда.

— Как считаете, станут ли более востребованными секонд-хэнды?

— Они и раньше были популярны. Очень часто люди покупали там практически новые вещи.



— Ужесточатся ли санитарные нормы в таких магазинах?

— Это вопрос не ко мне.

— А в примерочных бутиков? В свете последних событий с трудом представляю, как снова решиться мерить блузки и джемперы, которые кто-то уже примерял.

— Люди теперь станут более осторожны — это правда. Отправляясь в магазины, будут надевать маски, перчатки. Придется помнить о соблюдении дистанции. К слову, у меня в тренингах и до пандемии было прописано, что дистанция между продавцом и клиентом в магазине одежды должна быть не меньше, чем полтора метра. Ведь сама не раз на себе ощущала, как продавец «наступает» на меня: я делаю шаг от него, а он — ко мне. В таких случаях я обычно говорила: «Держите, пожалуйста, дистанцию». Теперь очевидно, что это важно не только с психологической, но и с гигиенической точки зрения.

— Существует мнение, что маска станет таким же необходимым элементом нашего гардероба, как нижнее белье. А как вы считаете?

— Если это произойдет, маски могут стать наказанием для силиконовых губ, на которые потрачены огромные деньги. Хорошо, что все-таки зеркало нашей души — глаза. Их не накачаешь. Хотя, безусловно, мне жаль любящих помаду девушек, у которых красивые губы. Маски всех немного обезличат.

— Когда началась история с коронавирусом, я вдруг поняла, что некоторые мои любимые вещи сейчас неактуальны — к примеру, трикотажное пальто с рюшами на рукавах. В супермаркете ими невольно касаешься не только товара, но и полок. Как думаете, станет ли мода более практичной?

— Безусловно. Но при этом хотелось бы, чтобы одежда оставалась женственной.

По мнению дизайнера, одежда должна быть удобной и женственной

«Люди будут стремиться покупать качественную одежду, несмотря на то что доходы у многих станут ниже»

— Не станет ли она более закрытой?

— Нет. Летом в жару мы будем носить открытые платья и летящие сарафаны. Причем ткани будем предпочитать натуральные, которые «дышат».

Летом в тренде будут открытые платья и летящие сарафаны из тканей, которые «дышат»

— Еще заметила, что вещи, в которых выходишь на улицу, сейчас приходится стирать гораздо чаще, чем раньше.

— Это тоже отразится на моде. Как я уже сказала, люди будут стремиться покупать качественную одежду, несмотря на то что доходы у многих станут ниже. И в этом нет парадокса. Такие вещи будут служить дольше, не потеряют вид после первой же стирки.

— Какие цвета будут в моде после пандемии?

— Все захотят яркости. Девушки выпорхнут после карантина на улицы, как красивые бабочки. Люди будут наряжаться и находить в этом радость.

После карантина девушки выпорхнут на улицу, как красивые бабочки

— В период карантина многие звезды публикуют в соцсетях фото в домашней одежде — халатах, пижамах… Есть предпосылки, что таких вещей в гардеробе каждого из нас появится больше?

— Думаю, это временная история.

— Запомнился рассказ креативного директора Gucci о том, что в эти дни, когда все человечество стало жить в другом темпе, он заново открыл для себя вязание крючком, оценив святость ручной работы. Как вы думаете, станут ли женщины больше шить и вязать себе и своим родным?

— Сейчас, в период карантина, многие вспомнили об этом хобби. Но когда женщины снова выйдут на работу, времени у них станет меньше. Одним словом, вязать и шить для себя и семьи будут те, кто и раньше этим занимался.

Все будут наряжаться и находить в этом радость

— Как может измениться жизнь людей после пандемии?

— Многое будем делать более осознанно, важное не станем откладывать на потом. Сейчас нам дано время для переоценки, чтобы развиваться дальше.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Знаете, постоянство — это самое лучшее, что может быть сегодня в меняющемся мире. Например, много лет я читаю газету «ФАКТЫ», не раз давала на ее страницах интервью и считаю, что это лучший источник информации в Украине. Поэтому, дорогие друзья, читайте газету «ФАКТЫ»!

Ранее своими мыслями о том, как наша жизнь изменится после пандемии, с «ФАКТАМИ» поделились известный скульптор Олег Пинчук, писатель Андрей Курков, первая ракетка Украины Элина Свитолина, музыкант Андрей Макаревич, сатирик Михаил Жванецкий, журналисты Дмитрий Гордон и Андрей Куликов, ресторатор Дима Борисов.

Фото из альбома Елены Голец



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