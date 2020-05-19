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Парламент ради женщин переименовал День защитника Украины
На пленарном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины, отказавшиеся отменить результаты голосования за «антиколомойский» закон, приняли за основу проект закона о переименовании Дня защитника Украины, который с 2014 года отмечается 14 октября.
Так, парламентарии поддержали предложение изменить название «День защитника Украины» на «День защитников Украины», поскольку первое название не полностью передает его суть — ведь страну от агрессора защищают не только мужчины, но и женщины.
Это предложение поддержал 261 народный депутат Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому мужчины и женщины получили равные права в армии. В частности, это касается равного доступа к должностям и воинским званиям, а также получения таких же возможностей, как и у мужчин, при заключении контракта.146
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