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Рада разблокировала подписание скандального закона о банках
Верховная Рада отказалась отменять принятый 13 мая закон о банках («антиколомойский закон»). Две попытки заблокировать документ провалилась.
Две депутатские инициативы об отмене результатов голосования за закон не набрали нужной поддержки. За предложения, поступившие от депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского, проголосовали соответственно 78 и 84 парламентария при необходимых 226.
Многострадальный закон о банках будет передан на подпись спикеру Рады Дмитрию Разумкову, а потом документ направят в Офис президента для визирования главой государства.
Напомним, суть закона состоит в том, что национализированные банки не могут быть возвращены их прежним владельцам. В первую очередь, новый закон касается национализированного ПриватБанка и его бывших собственников, претендующих на возвращение активов. Принятие закона затянулось, поскольку между первым и вторым чтением в документ было предложено рекордное число правок — более шестнадцати тысяч.49
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