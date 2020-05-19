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В Киеве устроили самосуд над пьяным водителем, пытавшимся сбежать от полиции (видео)
В Киеве проучили пьяного водителя Daewoo, который попытался сбежать от полицейских и устроил ДТП на светофоре. Ранее в столицей с погоней задерживали нетрезвую автоледи, которая попала в ДТП и уехала с места аварии во время оформления документов.
Видео с места инцидента публикует «Киев Оперативный». На кадрах, снятых видеорегистраотором автомобиля, заблокировавшего дорогу беглецу, видно, как водители не дают сбежать нарушителю и пытаются разбить водительское стекло.
«Пьяный водитель зеленого Daewoo Lanos пытался убежать от копов с Виноградаря по Гостомельскому шоссе. На светофоре, что на повороте на Пущу-Водицу, влетел в заднюю часть автомобиля Opel, который просто стоял на на светофоре. Моментально получил пару ударов по лицу от водителей, которые стояли на светофоре, и был задержан сотрудниками полиции», — говорится в комментарии к видео.
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