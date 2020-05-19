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Рада «завернула» скандальный закон о масс-медиа
Во вторник, 19 мая, на заседании Верховной Рады нардепы направили на повторное чтение законопроект о масс-медиа, который был разработан по просьбе президента Зеленского. В этот же день Рада переименовала День защитника Украины.
За решение о направлении проекта закона на повторное первое чтение проголосовали 278 депутатов. В результате комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики будет готовить новую редакцию проекта. При этом будут учтены замечания и предложения экспертов Совета Европы и общественных организаций из сферы медиа.
Редакция законопроекта, которую отправили на доработку, устанавливала требования придерживаться Кодекса этики журналиста. Кроме того, Нацсовету по телевидению и радиовещанию передавался контроль над всеми медиа. Этот орган также получал возможность через суд лишать СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.
Ранее сообщалось, что появились подозрения о легализации подкупа избирателей на местных выборах в Украине.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»63
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.