Камалия поделилась секретом, как оставаться стройной на карантине

Шоу-бизнес

Певица Камалия, рассказавшая ранее об ограблении квартиры, поделилась секретом, как оставаться стройной на карантине. Звезда придерживается специальной диеты и занимается спортом. Свои секреты красоты она раскрыла в программе «Зірковий шлях».

«Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочного питания. То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики», — поделилась Камалия.

Это позволяет за короткое время сбросить парочку килограммов. Чтобы добиться результата, певица дает несколько советов.

«Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок. Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное — не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона», — поделилась Камалия с каналом «Украина».

Ужинать она советует не позже, чем за три часа до сна. Кроме того, важно каждый день заниматься спортом, хотя бы делать элементарную зарядку.

«Наши предки очень много двигались. Наше тело создано для того, чтобы работать физически. А мы ведем малоподвижный образ жизни, хотя человеку нужно проходить как минимум 10 тысяч шагов. Нас учили в университете физического воспитания и спорта, что час интенсивной ходьбы заменяет полчаса бега», — говорит Камалия.

Также она советует следить за здоровьем и не запускать хронические процессы. К этому она приучена с детства. А примером для нее был дедушка.

«Он просыпался в шесть утра, открывал балкон и интенсивно занимался зарядкой, потом шел в душ и обливался холодной водой. Желательно хотя бы 15 минут выполнять физические упражнения. Это будет лучше, чем вообще ничем не заниматься», — говорит Камалия.

Ранее певица Настя Каменских поделилась рецептами вкусных и полезных блюд.

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