Украина

Пресс-конференция Зеленского: где и когда смотреть

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Она приурочена к годовщине его инаугурации и состоится 20 мая. Начало в 10:30. Пресс-конференцию организует Офис президента.

Журналисты соберутся в парке у Мариинского дворца, расположенного в центре Киева. Главное отличие от прошлогоднего пресс-марафона заключается в том, что теперь количество представителей СМИ будет ограниченным.

Сообщается, что пресс-конференция Владимира Зеленского будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Сигнал трансляции будет доступен по таким ссылкам:

rtmp://83.142.234.242/live/tv

rtmp://83.142.234.245/live/tv

Посмотреть пресс-конференцию можно также на сайте «ФАКТОВ».

Ранее в Офисе президента планировали организовать общение Зеленского с журналистами после окончания карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Фото: Офис президента

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