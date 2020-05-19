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Пресс-конференция Зеленского: где и когда смотреть
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Она приурочена к годовщине его инаугурации и состоится 20 мая. Начало в 10:30. Пресс-конференцию организует Офис президента.
Журналисты соберутся в парке у Мариинского дворца, расположенного в центре Киева. Главное отличие от прошлогоднего пресс-марафона заключается в том, что теперь количество представителей СМИ будет ограниченным.
Сообщается, что пресс-конференция Владимира Зеленского будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.
Сигнал трансляции будет доступен по таким ссылкам:
rtmp://83.142.234.242/live/tv
rtmp://83.142.234.245/live/tv
Посмотреть пресс-конференцию можно также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее в Офисе президента планировали организовать общение Зеленского с журналистами после окончания карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Фото: Офис президента109
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