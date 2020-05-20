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Президент Грузии объяснила отзыв посла из Киева из-за Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее назвавшая неприемлемыми и непонятными планы руководства Украины назначить Михеила Саакашвили в Кабмин, заявила, что решение об отзыве посла из Киева было нормальной реакцией на кадровое решение президента Владимира Зеленского.
«Я знаю дипломатический язык и что можно, и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, которая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. Здесь нет ничего необычного», — цитирует агентство «Интерфакс-Украина» выступление Саломе Зурабишвили в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2».
По словам грузинского лидера, Украина, являющаяся стратегическим партнером Грузии, повела себя «недипломатично», не сообщив официальному Тбилиси о планах в отношении Саакашвили. Вместе с тем она добавила, что грузинская сторона не предпринимала никаких шагов, которые бы в Украине могли быть расценены как оскорбительные.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Саакашвили после назначения руководителем Исполнительного комитета реформ в Украине заявил, что если «Украина исчезнет для Грузии», то на его родине «будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды».40
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