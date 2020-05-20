26.48 / 26.70 28.68 / 29.12
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский назначил нового руководителя Центра СБУ по борьбе с терроризмом

9:29 20 мая 2020
Сергей Дусик
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Александра Устименко, занимавшего эту должность с 2015 года.

Другим указом на этот пост назначен Сергей Дусик. Как передает «Лига», ранее новый начальник Центра был командиром днепропетровского подразделения «Альфы».

В августе 2014 года бывший в то время губернатором Днепропетровщины Игорь Коломойский отметил начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области Сергея Дусика грамотой «За плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский сменил руководство управлений СБУ в трех областях, а также назначил нового заместителя главы спецслужбы — Александра Якушева.

Фото с сайта https://news.liga.net.

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

Роман Абрамович

Фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича попали в сеть

Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19

Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

«Холостяк» и Даша объявили дату свадьбы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер