Украина

Зеленский назначил нового руководителя Центра СБУ по борьбе с терроризмом

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Александра Устименко, занимавшего эту должность с 2015 года.

Другим указом на этот пост назначен Сергей Дусик. Как передает «Лига», ранее новый начальник Центра был командиром днепропетровского подразделения «Альфы».

В августе 2014 года бывший в то время губернатором Днепропетровщины Игорь Коломойский отметил начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области Сергея Дусика грамотой «За плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский сменил руководство управлений СБУ в трех областях, а также назначил нового заместителя главы спецслужбы — Александра Якушева.

Фото с сайта https://news.liga.net.

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