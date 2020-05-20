«Холостяк» и Даша объявили дату свадьбы

Шоу-бизнес

Участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которой он сделал предложение руки и сердца еще в январе, объявили дату свадьбы. Сегодня, 20 мая, влюбленные официально зарегистрируют брак. На церемонию в связи с карантином придут только самые близкие, не более семи человек.

Как рассказала Даша Сегодня. Lifestyle, для росписи в загсе они с Никитой приготовили красивые наряды. А отмечать будут скромно.

«Пока заведения закрыты, где-нибудь на летней террасе возьмем кофе с собой, якобы отметим. А потом поедем к моим родителям, так как папа с мамой Никиты немного далеко. Моя мама очень хочет нас увидеть в этот день, поздравить, и мы будем кушать „Киевский“ торт», — рассказала счастливая невеста.

Отгулять свадьбу с друзьями и родственниками Никита и Даша планируют летом, 12 августа. «Мы не хотели, чтобы гости побыли 5 минут и ушли в масках. Поэтому решили искать какую-то другую дату и еще недели 2−3 не понимали, какой это будет день. Когда узнали, что все подрядчики свободны, должны возобновить авиасообщение, поняли, что 12 августа — это оно», — рассказывает Даша. Специально к торжеству она заказала два наряда невесты.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Даша Квиткова раскрыла закулисные подробности шоу «Холостяк» и призналась, почему хотела уйти из проекта.

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