Реформа СБУ и пенсии: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 20 мая

Украина

В среду, 20 мая, на пленарном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины, ранее устранившие препятствия на пути подписания «антиколомойского» закона, рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины».

Также в повестку дня для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины внесен проект о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», касающийся совершенствования пенсионного обеспечения. Также во втором чтении нардепам предложено рассмотреть законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект о масс-медиа, который был разработан по просьбе президента Зеленского

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter