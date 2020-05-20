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Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

10:22 20 мая 2020
Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Одесской области 10-летний мальчик скончался после того, как поел незрелой черешни. Напомним, ранее на Донбассе пришлось спасать детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке.

Почувствовав себя плохо, ребенок принял таблетки от болей в желудке, однако ему стало только хуже.

В Любашевской районной больнице, куда доставили мальчика, спасти его уже не смогли.

Трагедия произошла в селе Троицкое, сообщает Odessa.online.

Что стало причиной смерти ребенка — черешня или же отравление медпрепаратами, установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 18 мая в Днепре полугодовалый ребенок подавился полиэтиленовым пакетом и скончался, а в Тернополе четырехлетний ребенок стал жертвой ошибки медиков.

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