Общество и люди

Тонны мусора на берегу реки: в сети показали шокирующие фото и видео курорта в Закарпатье

В сеть выложили очередные шокирующие фотографии из Закарпатской области, где скапливаются огромные горы мусора.

Фото и видео в сеть выложило издание «Мукачево.нет». Издание пишет, что в селе Квасы, где находится известный курорт с минеральными источниками, мусорный полигон выглядит, как стихийная свалка.

Мусор сваливают прямо возле водоема, что запрещено украинским законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области 100 тонн львовского мусора, который не доехал до мусорного полигона, обнаружились на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.

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