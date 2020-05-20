26.48 / 26.72 28.68 / 29.13
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Тонны мусора на берегу реки: в сети показали шокирующие фото и видео курорта в Закарпатье

10:51 20 мая 2020
Мусор
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили очередные шокирующие фотографии из Закарпатской области, где скапливаются огромные горы мусора.

Фото и видео в сеть выложило издание «Мукачево.нет». Издание пишет, что в селе Квасы, где находится известный курорт с минеральными источниками, мусорный полигон выглядит, как стихийная свалка.

Мусор сваливают прямо возле водоема, что запрещено украинским законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области 100 тонн львовского мусора, который не доехал до мусорного полигона, обнаружились на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Никополем упал мост

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

львенок на руках

Ради селфи: в Одессе посетители клуба всю ночь издевались над маленьким львенком (фото)

Полина Гагарина

Названы причины развода Полины Гагариной

Каневская ГЭС

В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер