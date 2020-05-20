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Тонны мусора на берегу реки: в сети показали шокирующие фото и видео курорта в Закарпатье
В сеть выложили очередные шокирующие фотографии из Закарпатской области, где скапливаются огромные горы мусора.
Фото и видео в сеть выложило издание «Мукачево.нет». Издание пишет, что в селе Квасы, где находится известный курорт с минеральными источниками, мусорный полигон выглядит, как стихийная свалка.
Мусор сваливают прямо возле водоема, что запрещено украинским законодательством.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области 100 тонн львовского мусора, который не доехал до мусорного полигона, обнаружились на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.233
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...