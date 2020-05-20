Названы причины развода Полины Гагариной

Шоу-бизнес

Пока российская певица Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков не комментируют возможный развод, причины разрыва обсуждают в окружении пары. Возможными причинами расставания называют разный уровень доходов супругов — успешная Полина получала гораздо больше мужа-фотографа. Также на брак могли повлиять звезды. Как говорит астролог и телеведущая Василиса Володина, союз был заключен в неблагоприятное время.

«Очень жаль, красивая пара достойных людей. Процесс ретроградности не только создает сложности, но чаще обнажает те проблемы, которые уже были. И анализируя данные Полины и Дмитрия, могу сказать уверенно — сложности начались давно», — сказала Володина. Она считает, что в день заключения брака было неблагоприятное расположение планет. Поэтому изначально брак был непростым, супругам нужно было ежедневно работать над отношениями. Астролог считает, что звездный брак изначально был обречен.

«Этот момент обещал слишком напряженную жизнь супругов — там влияние Марса и Сатурна сильнее голоса Венеры. „Евровидение“, рождение ребенка, бесконечная концертная пахота… И, кстати, Венера в Деве на день регистрации брака (09.09.2014) — так же как у певца Эмина и его жены-модели Алены Гавриловой. Это сигнал о том, что нельзя относиться потребительски друг к другу. Что любовь и нежная составляющая отношений рискует зачахнуть, засохнуть под иссушающим влиянием рабочих будней», — объяснила Володина.

Также в окружении Гагариной говорят, что она ушла от мужа еще прошлой осенью.

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