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Ани Лорак сняла халат на камеру (видео)
Украинская певица Ани Лорак, которая проводит карантин в России, порадовала поклонников зажигательным видео.
«Осваиваю TikTok», — объяснила певица. На видео Ани Лорак стоит у камина, над которым висит ее портрет, и снимает с себя халат. На секунду певица остается в нижнем белье, а потом танцует уже в одежде.
Позже перед камерой появляется дочь Ани Лорак София и начинает танцевать с мамой.
Поклонникам видео Ани Лорак очень понравилось. Особенно они восхищаются танцующей Соней. «Сонечка — вся в мамочку», «София — копия мамы», «Сонечка — красавица, такая взросленькая уже», «Классно получилось! Красотки!», «Какие красивые девочки», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Светлана Лобода показала фото в нижнем белье. Поклонников певицы смутило то, что снимала ее дочь.150
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!