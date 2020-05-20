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Без фена — никак: Зеленскому согрели кресло перед пресс-конференцией (видео)
Перед началом пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в среду, 21 мая, его кресло специально подогревали и сушили феном.
Видео подогрева кресла в своем Facebook разместил журналист «Апострофа» Александр Гончаров. В ролике показано, что несколько человек в масках находятся возле кресла и действуют феном.
«А вы не знали, что перед выходом к прессе, греют место для Зеленского», — написал Гончаров.
Когда в комментариях предположили, что процедура связана с проведением пресс-конференции на открытом воздухе и с идущим дождем, журналист отметил, что слышал от людей с феном фразу «Подогревай».
Напоминаем, что на пресс-конференции Зеленский заявил, что подумает по поводу того, чтобы идти на второй президентский срок.184
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