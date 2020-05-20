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Убийство Окуевой: СМИ узнали имя заказчика
Правоохранители подозревают, что убийство добровольца и военного медика Амины Окуевой организовал Салах Хумаидов. Об этом источник в Нацполиции сообщил РБК-Украина.
Подозреваемый — выходец из Чечни Салах Хумаидов. По данным источника в полиции, подозреваемого уже объявили в розыск.
«Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой», — сказал правоохранитель.
Решается вопрос об объявлении Салаха Хумаидова в международный розыск, соответствующее уведомление направили посольству РФ.
Ранее сообщалось, что задержали еще одного подозреваемого в убийстве Окуевой.
Напоминаем, под Киевом диверсионная группа из кустов возле железнодорожного переезда обстреляла машину Амины Окуевой и Адама Осмаева. В результате покушения Осмаев получил ранения, но остался жив, а Окуева погибла.
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