Убийство Окуевой: СМИ узнали имя заказчика

Украина

Правоохранители подозревают, что убийство добровольца и военного медика Амины Окуевой организовал Салах Хумаидов. Об этом источник в Нацполиции сообщил РБК-Украина.

Подозреваемый — выходец из Чечни Салах Хумаидов. По данным источника в полиции, подозреваемого уже объявили в розыск.

«Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой», — сказал правоохранитель.

Решается вопрос об объявлении Салаха Хумаидова в международный розыск, соответствующее уведомление направили посольству РФ.

Ранее сообщалось, что задержали еще одного подозреваемого в убийстве Окуевой.

Напоминаем, под Киевом диверсионная группа из кустов возле железнодорожного переезда обстреляла машину Амины Окуевой и Адама Осмаева. В результате покушения Осмаев получил ранения, но остался жив, а Окуева погибла.



173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter