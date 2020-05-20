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Украина

Счет заразившихся коронавирусом в психбольнице под Луцком пошел на десятки, уже есть жертвы

16:51 20 мая 2020
больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В психиатрической больнице в поселке Олыка под Луцком, где коронавирусом заболели 15 сотрудников и пациентов, обнаружено еще 16 инфицированных среди персонала и больных (2 медработника и 14 пациентов).

Об этом во время брифинга сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко.
По ее словам, с начала регистрации вспышки в медучреждении зафиксированы 32 случая заболевания коронавирусом, в том числе один летальный — умерла первая пациентка.

В больнице введен усиленный противоэпидемический режим, все контактные лица и пациенты находятся под наблюдением, в самоизоляции находятся 37 человек.

В психбольнице ПЦР-тесты взяты у 58 человек, в том числе у 34 сотрудников и 24 пациентов. Кроме того, отобраны материалы у 22 контактных лиц, у четырех из них результат также оказался положительным.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали и в Почаевской психоневрологической больнице. В числе инфицированных оказались главврач больницы и еще один врач, который попал в реанимацию.

По состоянию утро 20 мая, в Украине подтверждены 19 230 случаев заболевания COVID-19. В Волынской области официально подтверждено 676 случаев коронавируса.

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