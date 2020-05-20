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У Запорожской области будет новый глава: что известно о Виталии Боговине
Правительство Украины согласовало смену председателя Запорожской областной государственной администрации. Ранее Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», Кабмином согласовано увольнение Виталия Туринка и назначение на должность председателя ОГА Виталия Боговина.
О новом главе облгосадминистрации Latifundist.com сообщает, что он родился в 1969 году в Запорожской области, работал директором ЧП «Бизон-Тех 2006». В 2019 году был кандидатом в депутаты от партии «Слуга народа» по 78 округу на выборах в Верховную Раду.
Ранее сообщалось, что произошло новое назначение в Закарпатской областной государственной администрации — ее возглавил Алексей Петров. Этот чиновник ранее занимал высокую должность в службе безопасности Украины. Из декларации следует, что он владеет шестью земельными участками.50
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.