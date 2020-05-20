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Вопросы без ответов: Супрун рассказала, как ходила трудоустраиваться в команду Зеленского
Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, которая продолжает давать советы украинцам, рассказала о встрече в Офисе президента, куда ее пригласили якобы чтобы предложить работу в Нацсовете реформ.
Супрун пишет в Facebook, что пошла на собеседование, но там с ней поговорили около 10 минут, не ответили ни на один конкретный вопрос, не озвучили ни одно направление, где бы хотели использовать ее опыт.
«На вопрос о планах касательно реформ, и в каких сферах они будут сосредоточены — ответа не было. На вопрос о структуре, функциях, полномочиях исполнительного комитета и плане его работы — ответа не было. … На вопрос об угрозе дублирования функций правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов — ответа не было», — пишет Супрун.
Экс-чиновница отмечает, что беседу с ней проводил глава Офиса Андрей Ермак, который не мог ответить ни на один вопрос. Также присутствовали Александр Ольшанский (заместитель председателя исполкома Нацсовета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org). Ольшанский узнал о встрече за час до нее.
«Такой способ работы и коммуникации — это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны», — считает Супрун.
Напомним, на сегодняшней пресс-конференции президент Зеленский неоднократно говорил о кадровом голоде во власти.
Подробно о пресс-конференции читайте в материале «ФАКТОВ».
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