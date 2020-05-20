В ОРДЛО пригрозили Украине обострением на фронте: в сеть попало видео

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После последнего заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса, главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник потребовали прямого диалога с Киевом без посредничества России. При этом они «смело» заявили, что в случае отказа готовы применить силу.
Об угрозах главаря «ЛНР» Пасечника рассказал в своем видео журналист Денис Казанский.
Он утверждает, что такими угрозами Пасечник стал бросаться после того, как в заседании ТКГ стали принимать переселенцы, которые действительно представляют Донбасс, а все так называемые «руководители» «республики» уже имеют российские паспорта. Они, как граждане другого государства, не вправе диктовать Украине свои условия.
По примеру Пасечника выступил и главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Он якобы отдал приказ экстренно привести армию наемников «ДНР» в боевую готовность, сообщают российские СМИ со ссылкой на его заявление на его сайте.
Оба главаря винят Украину в обострении на фронте. При этом не упоминается, сколько раз военные формирования боевиков, которые входят в 8-ю армию ВС РФ, нарушают режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли из станкового гранатомета жилые кварталы Авдеевки. 13 мая от пули российского снайпера погиб 24-летний боец ВСУ. В апреле в боях на Донбассе погибло пятеро украинских бойцов.194
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