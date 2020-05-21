Идет небольшое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В Украине несколько дней будет прохладно. Ночью в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки.

В четверг, 21 мая, воздух прогреется до 15−17 градусов. Осадки ожидаются только на юге и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, а днем периодически будет идти дождь. Температура ночью — от +4 до +7 градусов, днем — от +14 градусов.

В пятницу, 22 мая, снова немного похолодает. Небольшие дожди возможны на большей части Украины, кроме западных и южных областей. Температура воздуха 12−14 градусов, на юге до +17.

Напомним, синоптики обещают потепление с 26 мая и до конца месяца. А также жаркое и дождливое лето с грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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