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Идет небольшое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В Украине несколько дней будет прохладно. Ночью в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки.
В четверг, 21 мая, воздух прогреется до 15−17 градусов. Осадки ожидаются только на юге и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, а днем периодически будет идти дождь. Температура ночью — от +4 до +7 градусов, днем — от +14 градусов.
В пятницу, 22 мая, снова немного похолодает. Небольшие дожди возможны на большей части Украины, кроме западных и южных областей. Температура воздуха 12−14 градусов, на юге до +17.
Напомним, синоптики обещают потепление с 26 мая и до конца месяца. А также жаркое и дождливое лето с грозами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»101
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Возвращение блудного Маршала: щенок сбежал из дома, а затем вернулся и начал стучать в дверь (забавное видео)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...