26.41 / 26.79 28.63 / 29.24
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Идет небольшое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:14 21 мая 2020
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине несколько дней будет прохладно. Ночью в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки.

В четверг, 21 мая, воздух прогреется до 15−17 градусов. Осадки ожидаются только на юге и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, а днем периодически будет идти дождь. Температура ночью — от +4 до +7 градусов, днем — от +14 градусов.

В пятницу, 22 мая, снова немного похолодает. Небольшие дожди возможны на большей части Украины, кроме западных и южных областей. Температура воздуха 12−14 градусов, на юге до +17.

Напомним, синоптики обещают потепление с 26 мая и до конца месяца. А также жаркое и дождливое лето с грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

Коронавирусов стало больше: у опасного заболевания нашли три подтипа, повышающие его заразность

Полковник Губанов

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1"

Маршал

Возвращение блудного Маршала: щенок сбежал из дома, а затем вернулся и начал стучать в дверь (забавное видео)

медик

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер