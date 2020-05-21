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Украина

Скандал с оплатой лечения от коронавируса в Кропивницком: мужчине удалось вернуть деньги

8:25 21 мая 2020
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Жителю Кропивницкого Анатолию Компанийцу, который был вынужден покупать препараты на лечение от коронавируса, вернули деньги.

Деньги привез руководитель медучреждения Александр Артюх. По словам заместителя мэра Кропивницкого, деньги вернули из фонда больницы.

Мужчина лечился с 1 по 22 апреля в Центральной городской больнице Кропивницкого и потратил на лечение более 26 тысяч гривен. Чеки он сохранил.

Компаниец показал чеки и утверждает, что государственный протокол не соответствует тому, что нужно для лечения, пишет «Суспільне. Кропівницький».

Мужчина работает в областном центре помощи участникам АТО и переселенцам. По его словам, полученные деньги отдал двум раненым бойцам 3-го полка войск спецназначения.

Напомним, ранее харьковчанка заплатила 25 тысяч гривен за одну дозу лекарства для ее мужа, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Между тем, в Минздраве заявляли, что тяжелых больных с коронавирусной инфекцией могут лечить бесплатно.

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