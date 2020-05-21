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Деньги

НБУ внезапно повысил курс доллара: сколько стоит валюта 21 мая

8:46 21 мая 2020
деньги
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После двухнедельного укрепления гривни по отношению к американской валюте, Национальный банк Украины на четверг, 21 мая, ослабил курс гривни. Почти на семь копеек доллар стал дороже по отношению к гривне, а евровалюта подорожала на 11 копеек.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США — 2658,54 гривен (+0,0695 грн)
- 100 евро — 2914,03 гривен (+0,1186 грн).

На черном рынке доллар продают- покупают по 26,710/26,820 гривен, а евро по 28,920/29,100 гривен.

В банках валюта торгуется по такому курсу:

Прогнозы экспертов о том, что будет происходить на валютном рынке в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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