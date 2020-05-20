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Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские сады
Киев готовится к открытию образовательных учреждений и утвердил регламент подготовки детских садов и школ к возобновлению работы после карантина. Об этом мэр Виталий Кличко сказал во время ежедневного брифинга 20 мая. Напомним, руководитель столичного департамента образования и науки Елена Фиданян ранее озвучила алгоритм восстановления работы образовательных учреждений.
По его словам, при разработке регламента были использованы рекомендации коллег из Китая и Южной Кореи
«Подчеркну: с момента, когда правительство разрешит начать процесс открытия заведений образования, нам нужно будет приблизительно 2 недели… чтобы тщательно подготовить школы и садики к возобновлению работы», — отметил Кличко.
Подготовительные работы уже стартовали. Так, осуществляется тестирование педработников, их инструктаж, закупка моющих средств и дезинфекторов, а также других необходимых материалов.
Также мэр подчеркнул, что киевляне сами должны быть ответственными и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья детей и других членов семьи.
«Садики не должны стать новыми очагами заболевания!» — подчеркнул Кличко.
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая.39
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