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Украина

Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские сады

13:46 20 мая 2020
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские сады
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киев готовится к открытию образовательных учреждений и утвердил регламент подготовки детских садов и школ к возобновлению работы после карантина. Об этом мэр Виталий Кличко сказал во время ежедневного брифинга 20 мая. Напомним, руководитель столичного департамента образования и науки Елена Фиданян ранее озвучила алгоритм восстановления работы образовательных учреждений.

По его словам, при разработке регламента были использованы рекомендации коллег из Китая и Южной Кореи

«Подчеркну: с момента, когда правительство разрешит начать процесс открытия заведений образования, нам нужно будет приблизительно 2 недели… чтобы тщательно подготовить школы и садики к возобновлению работы», — отметил Кличко.

Подготовительные работы уже стартовали. Так, осуществляется тестирование педработников, их инструктаж, закупка моющих средств и дезинфекторов, а также других необходимых материалов.

Также мэр подчеркнул, что киевляне сами должны быть ответственными и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья детей и других членов семьи.

«Садики не должны стать новыми очагами заболевания!» — подчеркнул Кличко.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая.

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