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Украина

Сессия во время карантина: как студенты будут сдавать экзамены в этом году

13:08 21 мая 2020
Студенты
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После введения в Украине адаптивного карантина с 22 мая, в каждой области будут приниматься решения о смягчении или сохранении карантинных мер, с чем связана и форма проведения экзаменов в учебных заведениях.

«Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения готовится к открытию», — заявила в эфире «1+1» и.о. министра образования Любомира Мандзий. По ее словам, если показатели заболеваемости в той или иной области будут высокими, то сессия будет происходить дистанционно.

«Когда в группах не более десяти человек, то можно организовывать экзаменационную сессию в учреждениях высшего образования или проводить защиту диссертации. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер», — добавила министр.

При этом в учебных заведениях администрация должна обеспечить соблюдение безопасной дистанции, наличие антисептиков, а также регулярную дезинфекцию помещений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мининфраструктуре анонсируют с 1 июня возобновление движения пассажирских поездов дальнего следования.

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