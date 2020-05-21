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Шоу-бизнес

София Ротару в вышиванке показала свой сад (фото)

12:59 21 мая 2020
София Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарная украинская певица София Ротару поздравила своих поклонников с Днем вышиванки.

Ротару опубликовала в Instagram несколько снимков в красивой зеленой вышиванке. Снимки делали в саду певицы.

Ротару

Выглядит 72-летняя звезда прекрасно, самоизоляция пошла ей на пользу.

Ротару

«София Михайловна, какая же вы у нас красавица. Очень-очень любим Вас», «Потрясающая», «Вы — красотка», «Вечно красивая и молодая», — восхищаются поклонники певицы.

Ротару

Восхищаются они и цветами, которые расцвели в саду Ротару. Известно, что певица очень любит свой сад и лично ухаживает за растениями.

Ранее сын Софии Ротару рассказал, что на карантине она занимается садом и пишет новые песни.

Напомним, что многие звезды уже поздравили украинцев с Днем вышиванки и показали свои национальные наряды.

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