София Ротару в вышиванке показала свой сад (фото)

Шоу-бизнес

Легендарная украинская певица София Ротару поздравила своих поклонников с Днем вышиванки.

Ротару опубликовала в Instagram несколько снимков в красивой зеленой вышиванке. Снимки делали в саду певицы.

Выглядит 72-летняя звезда прекрасно, самоизоляция пошла ей на пользу.

«София Михайловна, какая же вы у нас красавица. Очень-очень любим Вас», «Потрясающая», «Вы — красотка», «Вечно красивая и молодая», — восхищаются поклонники певицы.

Восхищаются они и цветами, которые расцвели в саду Ротару. Известно, что певица очень любит свой сад и лично ухаживает за растениями.

Ранее сын Софии Ротару рассказал, что на карантине она занимается садом и пишет новые песни.

Напомним, что многие звезды уже поздравили украинцев с Днем вышиванки и показали свои национальные наряды.

571

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter