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София Ротару в вышиванке показала свой сад (фото)
Легендарная украинская певица София Ротару поздравила своих поклонников с Днем вышиванки.
Ротару опубликовала в Instagram несколько снимков в красивой зеленой вышиванке. Снимки делали в саду певицы.
Выглядит 72-летняя звезда прекрасно, самоизоляция пошла ей на пользу.
«София Михайловна, какая же вы у нас красавица. Очень-очень любим Вас», «Потрясающая», «Вы — красотка», «Вечно красивая и молодая», — восхищаются поклонники певицы.
Восхищаются они и цветами, которые расцвели в саду Ротару. Известно, что певица очень любит свой сад и лично ухаживает за растениями.
Ранее сын Софии Ротару рассказал, что на карантине она занимается садом и пишет новые песни.
Напомним, что многие звезды уже поздравили украинцев с Днем вышиванки и показали свои национальные наряды.571
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