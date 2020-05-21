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Украина

Открытие метро в Киеве 25 мая под большим вопросом

19:07 21 мая 2020
Метро
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Плохая статистика случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 может помещать открытию метро в Киеве с 25 мая.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на свой источник.

«Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что с 25 мая метро в Киеве будет работать в обычном режиме — без изменений в графике. При этом для поездок не понадобятся спецпропуска, а в течение месяца можно будет пользоваться зелеными жетонами, приобретенными до карантина. Сотрудники Национальной полиции и муниципальная стража будут контролировать наличие масок у пассажиров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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