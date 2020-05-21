Дженнифер Энистон понравился украинский блокбастер за один доллар

Культура и искусство

Неделю назад в сеть был выложен трейлер пародийного блокбастера APPLE-MAN, или «Человек-Яблоко», который украинский режиссер Василий Москаленко снял в своей квартире во время карантина.

Уникальность проекта в том, что не был нарушен режим социального дистанцирования. Все съемки прошли в квартире режиссера в комнате в 15 квадратных метров. На площадке было только 2 человека, а бюджет составил 1 доллар.

Такой креативный подход к съемкам вызвал большой резонанс в самом Голливуде. Трейлер был размещен на ресурсах телекомпаний FOX (входящей в корпорацию 21st Century Fox), NBC (который является частью медиакомпании «NBCUniversal» и ABC (владельцем которой является Компания Уолта Диснея).

«Для меня было полной неожиданностью, что проект настолько понравится американским зрителям, — рассказал режиссер фильма Василий Москаленко. - Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, который работал с „Марвел“ (компанией выпускающей самые известные Супергеройском фильмы. — Авт.). Однако я и представить не мог, что произойдет такой резонанс».

Одобрительный отзыв трейлер получил и от голливудской звезды Дженнифер Энистон. Лауреат «Золотого Глобуса» увидела проект Apple-Man в сети Инстаграм.

В ответ режиссер проекта Василий Москаленко снял короткометражный фильм, в котором нарисовал портрет актрисы и предложил ей роль в своем кино.

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