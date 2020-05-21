Общество и люди

День ангела Николая: душевные поздравления и красивые открытки

22 мая День ангела у Николаев. Именно в этот день церковь отмечает День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая (День Николая Весеннего, Николая Летнего, Николая Теплого).

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинников.

Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

***

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай!

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным чтоб дождем.

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

***

Дорогой наш Николай,

В этот день веселый

Поздравленья принимай,

Пожеланий горы.

Покорятся пусть тебе

Разные вершины,

Пусть дорога по судьбе

Будет ровной, длинной.

Ждет давно тебя успех,

Заждалась удача.

Пусть на жизненном пути

Тебя встретит счастье.



***

Желаю тебе, дорогой Николай,

Счастья без меры, любви через край.

Силы, отваги, мужества, чести,

И благородности на первом месте.

Будь великодушен, учтив, справедлив,

Будь неимоверно, безумно красив,

Пусть тебя любят удача, успех,

Будь ты всегда и во всем лучше всех!



***

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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