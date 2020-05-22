Пора в армию: 18-летняя бельгийская принцесса поступила в военную академию

Мир

Пока 11-летняя принцесса Бельгии Элеонора примеряет на себя украинские вышиванки, другая принцесса — 18-летняя Елизавета, непосредственная наследница короля Филиппа, объявила, что поступила в военную академию.

Об этом пишет сайт newsroyal.ru.

Теперь Елизавета станет слушательницей лучшего учебного заведения страны, где готовят офицеров, — Королевскую военную академию (Royal Military Academy).

При этом Елизавета заявила, что хотя она и девушка, но все же решилась пойти по стопам отца, который в свое время тоже окончил эту академию. Причем на пути к своей цели принцесса обошла множество конкурентов-мужчин. Ведь попасть в это элитное заведение совсем не просто даже принцессам.

Как стало известно СМИ, каждый год туда принимают всего 150 человек из числа лучших абитуриентов. Для того, чтобы поступить, нужно сдать экзамены по французскому и голландскому языкам, математике, доказать свою идеальную физическую подготовку и благополучно пройти тестирование психологов.

Впрочем, Елизавета справилась со сложными вступительными испытаниями без труда. Ведь принцесса — превосходная спортсменка: она играет в теннис, отлично бегает на лыжах, занимается подводным плаванием и альпинизмом. К тому же, она уже успела получить качественное образование, успешно закончив Atlantic College в Уэлльсе, известный тем, что там учились король Нидерландов Виллем-Александр и королева Рания, а почетный президент — королева Британии Елизавета II. Кроме того, бельгийская принцесса — превосходная пианистка. И несмотря на множество своих хобби, она еще как-то ухитряется находить время для благотворительности, опекая детей с проблемами в развитии и инвалидов.

Короче говоря, король Филипп не может нарадоваться на свою дочку и нисколько не жалеет, что именно она, а не один из младших братьев принцессы займет однажды его место на троне. Ведь согласно бельгийским законам, трон наследует старший из родившихся у монарха детей, независимо от того, мальчик это или девочка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной родственнице правящего короля Бельгии Филиппа — его тете Марии-Эсмеральде. Похоже, в отличие от детей короля, ее мало занимают проблемы монархии, и больше беспокоят изменения климата и бездеятельность властей.

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