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Семья расчлененного саудовского журналиста Хашогги простила его убийц – смертной казни не будет
Старший сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был жестоко убит в октябре 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, написал в соцсети Twitter, что их семья прощает убийц. «Мы, сыновья мученика Джамаля Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца», — написал Салах Хашогги.
Джамаль Хашогги, с 2017 года проживавший в США и работавший в издании The Washington Post, публично критиковал политику Эр-Рияда. В ЦРУ полагают, что приказ о его убийстве мог отдать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. Ранее он признал свою ответственность за убийство — но только косвенную, по той причине, что он находится у власти в стране. При этом принц, который фактически управляет страной, настаивает на том, что чиновники действовали без его ведома. Хотя известно, что убийцы журналиста летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных королевских самолетах.
Хашогги исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не вышел оттуда. Позже выяснилось, что журналиста зверски пытали представители саудовских спецслужб, а потом убили его и расчленили тело. Останки так и не были найдены.
Ранее в Саудовской Аравии вынесли смертный приговор пяти причастным к убийству Хашогги. Однако прощение, о котором объявили сыновья журналиста, фактически означает, что смертная казнь не состоится. По законам шариата, семья убитого имеет право помиловать убийц.
В прошлом году The Washington Post сообщала, что дети Хашогги (два сына и две дочери) получили от саудовского правительства недвижимость, а также каждый месяц им выплачивают крупные денежные выплаты. Речь, как утверждало издание, идет о десятках миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Загадочная смерть: в Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля, который «слишком много знал».48
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