26.43 / 26.82 28.84 / 29.49
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Семья расчлененного саудовского журналиста Хашогги простила его убийц – смертной казни не будет

8:37 22 мая 2020
Джамаль Хашогги
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Старший сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был жестоко убит в октябре 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, написал в соцсети Twitter, что их семья прощает убийц. «Мы, сыновья мученика Джамаля Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца», — написал Салах Хашогги.

Джамаль Хашогги, с 2017 года проживавший в США и работавший в издании The Washington Post, публично критиковал политику Эр-Рияда. В ЦРУ полагают, что приказ о его убийстве мог отдать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. Ранее он признал свою ответственность за убийство — но только косвенную, по той причине, что он находится у власти в стране. При этом принц, который фактически управляет страной, настаивает на том, что чиновники действовали без его ведома. Хотя известно, что убийцы журналиста летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных королевских самолетах.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не вышел оттуда. Позже выяснилось, что журналиста зверски пытали представители саудовских спецслужб, а потом убили его и расчленили тело. Останки так и не были найдены.

Ранее в Саудовской Аравии вынесли смертный приговор пяти причастным к убийству Хашогги. Однако прощение, о котором объявили сыновья журналиста, фактически означает, что смертная казнь не состоится. По законам шариата, семья убитого имеет право помиловать убийц.

В прошлом году The Washington Post сообщала, что дети Хашогги (два сына и две дочери) получили от саудовского правительства недвижимость, а также каждый месяц им выплачивают крупные денежные выплаты. Речь, как утверждало издание, идет о десятках миллионов долларов.

Сыновья Хашогги

Ранее «ФАКТЫ» писали — Загадочная смерть: в Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля, который «слишком много знал».

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День Николая Весеннего

День Николая Весеннего: поздравления и открытки

Боец ВСУ

Боевики активизировались на Донбассе, у ВСУ потери

Максим Степанов

Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава (видео)

Медсестра Надя

Медсестра в прозрачном костюме и бикини оказалась красоткой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер