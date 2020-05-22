Украина

На Луганщине попрощались с погибшим комбатом "Луганска-1" Сергеем Губановым (фото)

На Луганщине простились с командиром батальона «Луганск-1» полковником полиции Сергеем Губановым, который погиб возле поселка Трехизбенка вечером 20 мая — машина, в которой ехал комбат и его сослуживцы, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

«За заслуги перед Украиной полковник полиции Сергей Губанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Указом президента Украины ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно). Награду получила его вдова», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2014 году Сергей Губанов попал в расстрельные списки боевиков — в то время он был начальником Ленинского районного отдела милиции Луганска.

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